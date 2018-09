Guida italiana nelle missioni UE per la sicurezza e la difesa

Il Generale di Corpo d’Armata Vincenzo Coppola, già Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, assume oggi la carica di Direttore del Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC), direzione del Servizio Europeo per l’Azione Esterna preposta alla pianificazione e alla conduzione delle missioni civili dell’Unione Europea nell’ambito della politica comune di sicurezza e difesa, nonché di Comandante delle Operazioni Civili (COC) dell’Unione.

Il Generale Coppola, laureato in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, con Master in Scienze Strategiche, raggiunge l’importante incarico dopo aver maturato una grande esperienza nelle missioni internazionali di mantenimento della pace durante il servizio attivo nell’Arma. Ha ricoperto infatti, nel corso della sua lunga carriera, gli incarichi di Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, Capo Nucleo Avanzato e Capo di Stato Maggiore del Reggimento Carabinieri Multinational Specialized Unit (MSU) a Sarajevo. Inoltre ha condotto due missioni delle Nazioni Unite in Somalia per proporre un progetto finalizzato alla ricostituzione di quella polizia nazionale, è stato Comandante del Reggimento Carabinieri MSU nell’ambito della missione KFOR a Pristina, in Kosovo, Capo del Team NATO di assistenza alla Macedonia a Skopje, ha prestato servizio presso il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles ed è stato Comandante della European Union Police Mission in Bosnia – Erzegovina. È stato uno degli ideatori del moderno concetto di polizia di stabilità, oggi elaborato in una specifica dottrina NATO di cui l’Arma dei Carabinieri è custode.

L’Istituzione si congratula con il Generale Vincenzo Coppola per il prestigioso traguardo raggiunto augurandogli buon lavoro, certa dell’importante contributo che saprà fornire all’azione internazionale dell’Unione Europea.

