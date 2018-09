Santuario monte Pellegrino , la piccola Lourdes Siciliana

Tutto il mese di settembre è festa al Santuario di S. Rosalia sul Montepellegrino e i palermitani fanno la tradizionale “Acchianata” salendo a piedi percorrendo un antico sentiero di circa 4 km che va dai 38 mt ai 455 mt, fino al Santuario.

Molto suggestiva è la notte tra il 3 e il 4 settembre in cui acchianano sia singoli fedeli che gruppi organizzati che pregano e cantano durante il pellegrinaggio.

Il giorno 4, dies (come nascita della Santa ) si celebra solennemente la “Santuzza”, come chiamano familiarmente santa Rosalia i palermitani.

Ognuno sale al santuario per chiedere delle grazie , o per ringraziare la santuzza per le grazie ricevute

Testo & Foto Carmelo Sucameli