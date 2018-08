Cerimonia: 69° Anniversario dell’ eccidio dei Carabinieri a Passo di Rigano – Bellolampo

Palermo: domani 19 agosto 2018, ricorre il 69° anniversario della strage avvenuta in località Passo di Rigano. L’attentato messo in atto dal bandito Salvatore GIULIANO, provocò nel tardo pomeriggio del 19 agosto del 1949, la morte di sette Carabinieri per l’esplosione di una potente carica di tritolo, al passaggio del mezzo militare su cui viaggiavano.

Alle ore 10.00 in via Leonardo Ruggeri, il Generale di Brigata Riccardo Galletta, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, deporrà una corona d’allora presso il cippo commemorativo