Milano: le misure di prevenzione della Polizia di Stato negli ultimi tre mesi: 31 ammonimenti per stalking, DASPO urbano e albergatori denunciati

Prosegue l’attività della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, anche nella stagione estiva, contro la violenza di genere e a tutela della Sicurezza Urbana. Sono infatti stati emessi, solo nei mesi di maggio, giugno e luglio ben 31 ammonimenti nei confronti di stalkers (24) e maltrattanti (7).

Nelle scorse settimane ad esempio, è stato ammonito per maltrattamenti, a seguito di segnalazione giunta dal Servizio Violenza Sessuale e Domestica della clinica Mangiagalli del Comune di Milano, un uomo di origine magrebina classe ’67, con numerosi precedenti penali, per aver minacciato, insultato pesantemente e percosso con uno schiaffo al volto la propria compagna, una donna brasiliana classe ’72 con cui da tempo intrattiene una relazione.

Recentemente inoltre, è stato emesso un ammonimento sempre per maltrattamenti, ad un cittadino italiano, classe 1938, il quale con un pugno ha colpito violentemente la propria figlia con cui condivide l’attività lavorativa. Lo stesso, anche denunciato per lesioni, già in precedenza si era reso protagonista di episodi di violenza.

Questi soggetti, oltre agli altri destinatari del provvedimento del Questore, nell’ambito dell’ormai consolidato “Protocollo Zeus”, sono stati inviati presso il CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione), dove verranno ricevuti da una equipe di psicologi, criminologi ed assistenti sociali, con cui intraprenderanno un percorso finalizzato a far loro comprendere il disvalore delle condotte poste in essere.

Nell’ambito del Protocollo Zeus negli ultimi tre mesi sono già quindici i soggetti che hanno ottemperato all’invito del Questore ed intrapreso il percorso di recupero, mentre per gli altri “ammoniti” i colloqui inizieranno nei mesi di agosto e settembre.

Con riferimento al settore delle Misure di Prevenzione, ieri è stato notificato un “DASPO Urbano” ad un soggetto, il quale si era reso protagonista di diversi episodi di commercio abusivo in Piazza Duomo. A carico dello stesso la Polizia Locale aveva già emesso diversi ordini di allontanamento, e all’ennesima violazione è scattato il DASpo Urbano. Per i prossimi sei mesi quindi, il soggetto non potrà tornare nel luogo dove svolgeva la propria attività abusivamente.

Il personale della Divisione Anticrimine, da ultimo, ha avviato una serie di mirati servizi di controllo sulle strutture ricettive (alberghi e b&b) della provincia, finalizzata a verificare la correttezza degli adempimenti dei gestori nella segnalazione alla Questura degli ospiti delle stesse. Si tratta, è bene ricordarlo, di informazioni assolutamente indispensabili per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, dal momento che consentono alle Forze di Polizia di conoscere gli spostamenti di persone sul territorio nazionale. Ad esito di questi controlli sono stati denunciati quattro albergatori, inottemperanti al disposto dell’art. 109 del Tulps, in quanto per diversi mesi non hanno comunicato alla Questura i nominativi e le informazioni dei loro ospiti sull’apposito portale di collegamento. Si tratta di strutture ubicate in Milano, Desio (MB) Rozzano (MI) Per due di queste strutture è già scattata la sanzione accessoria della sospensione temporanea della licenza dal Comune di residenza. I controlli proseguiranno al fine di mantenere sempre alta la soglia di attenzione sui movimenti di persone, così da garantire la massima sicurezza e prevenire la commissione di reati ad opera di soggetti pericolosi.

Quanto sopra, a costante dimostrazione dell’impegno degli operatori della Polizia di Stato, per la difesa dei più deboli e per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, in attuazione del motto istituzionale: “Esserci Sempre”.