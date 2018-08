Vacanze sicure: La Polizia di Stato potenzia i servizi di controllo del territorio in citta’

Palermo: In occasione delle vacanze estive La Polizia di Stato ha ulteriormente potenziato la propria presenza sul territorio, con lo scopo, in particolare, di prevenire i reati predatori, commessi soprattutto in pregiudizio di abitazioni lasciate incustodite da proprietari partiti per le ferie e a i danni dei numerosi turisti che affollanno la città nell’anno di “Palermo capitale della Cultura”.

Accanto ai veicoli tradizionali, gli agenti effettueranno attività di pattugliamento a piedi, a cavallo, in bicicletta e persino a bordo del nuovo mezzo a propulsione elettrica, impiegato lungo il movimentato “percorso arabo normanno” con ottimi risultati sotto il profilo della prevenzione di furti con strappo e con destrezza nei confronti dei numerosi cittadini e turisti che ogni giorno lo attraversano.

L’intensificazione delle attività di controllo del territorio riguarderà le zone balneari, gli snodi dei principali mezzi di trasporto e, in particolare, le zone ad alta densità urbana, come il mercato storico di Ballarò, dove i servizi effettuati nei giorni scorsi hanno portato all’arresto di numerosi pusher.

Sotto il profilo della prevenzione dei furti in abitazione, che nell’anno in corso hanno fatto registrare un calo del 12% in città e del 34% in provincia rispetto all’anno precedente, si allega brochure contenente consigli utili per i cittadini che si allontanano dalle proprie case in attesa delle tanto attese vacanze.