Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri per il 204° Anniversario della Fondazione

Lunedì 28 maggio alle 20.30, nella suggestiva cornice della “Nuvola” all’Eur, la Banda dell’Arma dei Carabinieri eseguirà un concerto in occasione del 204° Annuale di Fondazione.

All’evento interverranno alte cariche dello Stato, Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti del mondo della cultura e dell’informazione.

Il complesso bandistico diretto dal Maestro Col. Massimo Martinelli, con i suoi 102 orchestrali, costituisce una struttura in grado di interpretare un ricchissimo repertorio, dalle tradizionali marce militari ai brani classici e moderni più famosi e impegnativi, che la porta a esibirsi in prestigiosi e qualificati contesti in tutto il mondo. Ovunque si sia recata la Banda ha raccolto successi, i critici più severi l’hanno definita “una banda sinfonica che suona come un’orchestra”. Per tutti valga il giudizio di Paolo Monelli, che ha individuato il segreto di tanta perfezione nel fatto che “questi musicanti sono Carabinieri e portano nell’esecuzione del loro compito il gran cuore e la dedizione che anima ogni specialità dell’Arma nelle sue molteplici mansioni”.

Programma banda