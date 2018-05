Pirelli e Polizia di Stato insieme per una guida sicura. E questo lo slogan con il quale oggi si è aperta la mattinata dedicata alla sicurezza stradale presso il quartier generale di Via Bicocca degli Arcimboldi 3. L’evento voluto fortemente sia da Pirelli che da Polizia Stradale ha visto coinvolte due scolaresche, di Biassono e di San Donato, che hanno partecipato con la presenza di circa 200 ragazzi dell’ultimo anno di scuola secondaria e di prima superiore.

Il focus è stato incentrato sulla guida sicura e sulla vulnerabilità delle diverse categorie di utenti della strada, non tralasciando quelli che sono i comportamenti più sottovalutati, quali l’uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo inappropriato delle tecnologie da parte delle nuove generazioni, affrontando il tema della distrazione dovuto all’utilizzo dello smartphone.

In casa Pirelli non si poteva non affrontare il tema della sicurezza stradale con particolare riferimento al corretto utilizzo degli pneumatici.

Esperienza e professionalità a confronto, per la giovane platea che, con l’ausilio di video tratti dal Progetto Icaro e sequenze di guida su pista in condizioni estreme, hanno potuto comprendere l’importanza della corretta manutenzione ed utilizzo dello pneumatico.

Peraltro proprio in questo periodo, sull’intero territorio della regione, la Polizia Stradale ha in corso mirati controlli volti a contenere l’incidentalità stradale attraverso la verifica dell’efficienza degli pneumatici.

Due testimonial di eccezione hanno voluto dare un loro contributo in tema di sicurezza: Javier Zanetti, attuale vice presidente della F.C. Internazionale Milano, storico capitano della squadra neroazzurra, grande esempio di giocatore dentro e fuori il campo quanto a

professionalità e sportività e Paolo Blora pilota del Settore Velocità del Gruppo Sportivo FF.OO. della Polizia di Stato.

La Lamborghini Huracan e la Guzzi Norge, ambedue gommate Pirelli, hanno fatto da sfondo alle numerose foto di gruppo.