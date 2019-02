Le colombe fiasconaro volano a Hollywood con Maria Grazia Cucinotta per la cena di gala del Los Angeles Italia, Film Fashion and Art

Hollywood, Holloywood! Sbarcano nelle Mecca del cinema i dolci siciliani firmati Fiasconaro. L’occasione è super-mondana: la presentazione in anteprima mondiale, di Tutto Liscio, film diretto da Igor Maltagliati e interpretato dalla splendida Maria Grazia Cucinotta, icona incontrastata di bellezza e talento Made in Italy.

Il film, che racconta al ritmo del liscio la storia di una famiglia romagnola, ha inaugurato la 14esima edizione del Los Angeles Italia, Film, Fashion and Art Fest – kermesse cinematografica nata per celebrare il cinema italiano negli Stati Uniti – in corso in questi giorni (17-23 febbraio) all’interno del Chinese Theatre che si staglia inconfondibile lungo la gloriosa Walk of Fame.

Una grande cena di gala ha fatto seguito alla proiezione. E in onore della sua cara amica, nonché conterranea, Maria Grazia Cucinotta (presente alla serata nella doppia veste di protagonista del film e di presidentessa della rassegna), il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro ha fatto arrivare direttamente da Castelbuono (PA), l’antico borgo nel Parco delle Madonie dove ha sede l’azienda di famiglia, tante profumatissime colombe pasquali e un piccolo cadeau dai sapori e dai profumi tipicamente siciliani per ognuno dei presenti

Com.Stam.

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.