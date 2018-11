#TRAPANI pulita è più BELLA … dai una mano anche TU

#Al via la raccolta differenziata Porta a Porta … SPINTA

Lunedì 3 dicembre, ore 18.30 Palazzo d’Alì ex Aula Consiliare

L’Amministrazione Comunale ed Energetikambiente incontrano tutte le realtà associative del territorio, comitati di quartiere e comitati spontanei di cittadini per informare sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Com.Stam.