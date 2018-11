Palermo: L’Ippodromo nell’elenco dei beni da valorizzare e alienare

“L’inserimento dell’Ippodromo nell’elenco dei beni da valorizzare e alienare, approvato oggi dal consiglio comunale di Palermo su proposta della commissione Bilancio, rientra in un più ampio progetto per mettere a reddito lo sterminato, e sinora poco sfruttato, patrimonio immobiliare del Comune.

Grazie all’intervento dei privati, l’Ippodromo potrà tornare al suo antico splendore e aprirsi anche ad altre attività collaterali, come l’ippoterapia e alcuni spazi gioco per i bimbi. L’amministrazione ha anche deciso di mettere in vendita l’area dell’ex Chimica Arenella che, nonostante il forte degrado, resta un sito dalle straordinarie potenzialità turistiche e imprenditoriali”.

Toni Sala Capogruppo Palermo 2022