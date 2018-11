CNHI IVECO Bolzano, Ugl:”Importante affermazione rinnovo RLS”

“Nello stabilimento CNHI IVECO di Bolzano importante affermazione dell’Ugl Metalmeccanici alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della sicurezza nei luoghi di lavoro dove per la prima volta l’o.s. elegge il proprio rappresentante RLS, ottenendo il 19% delle preferenze. Un risultato che va in continuità in tutto il gruppo dove l’organizzazione Ugl riesce a eleggere RSA ed RLS come non avveniva mai prima”.

Soddisfatto del risultato, è Antonio Spera, Segretario generale dell’Ugl metalmeccanici, che si complimenta con il segretario provinciale della federazione di Bolzano, Nicola Bruno per l’impegno costante sul territorio e nelle fabbriche a conferma del precedente successo di pochi mesi nell’ aver raccolto il 24% dei voti alle elezioni RSA.

Da Spera e Bruno, “un grazie va a tutti i candidati della nostra lista e ai lavoratori che ancora una volta con il loro consenso hanno creduto nell’Ugl dandoci grande fiducia”.

