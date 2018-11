ARS. Caronia “Nessun aspetto politico in uscita dall’aula”

“La mia scelta di abbandonare l’Aula durante la discussione relativa ai debiti fuori bilancio è stata fatta per sottolineare la necessità di un approfondimento tecnico su questo delicato argomento che non può essere affrontato in modo frettoloso.

Tale scelta non ha alcun collegamento politico con il dibattito in corso sulla allargamento della maggioranza né, tantomeno, alcun risvolto legato alla ineccepibile conduzione dei lavori dell’Assemblea Regionale siciliana da parte il presidente Gianfranco Miccichè.”Lo ha dichiarato Marianna Caronia al termine dei lavori dell’assemblea regionale siciliana di oggi

Com. Stam.