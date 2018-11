AMAP S.p.A. . Perdita su una delle condotte prementi dell’impianto di Fondo Verde

Palermo: AMAP informa che in data 23/11 ultimo scorso, si è verificata una perdita su una delle due condotte prementi DN500 che rilanciano i reflui depurati dall’impianto di Fondo Verde, fino al recapito finale di Villa Adriana.

Il guasto ha creato disservizi al sistema di raccolta e smaltimento dei reflui, provocando degli sversamenti su strada, in particolare nella via Ludovico Bianchini, punto di rottura della tubazione premente ed in Via Castelforte.

I lavori di riparazione della condotta sono attualmente in corso ed è previsto il ripristino della stessa condotta, nell’arco della stessa giornata, salvo imprevisti.

