“Make something” La settimana per l’alternativa al consumismo

Greenpeace organizza la seconda edizione di Make something week: una settimana di eventi in tutto il mondo per proporre un’alternativa al consumismo natalizio

Palermo – I volontari del gruppo locale di Greenpeace diPalermo organizzeranno domenica 25 novembre presso i CantieriCulturali alla Zisa (Capannone 18A – Via P. Gili n. 4), incollaborazione con Arci Tavola Tonda, una giornata alternativa perdivertirsi, creare e riflettere sull’impatto che ha la plasticamonouso sull’ambiente grazie ai laboratori condotti da associazioni emakers del territorio.

L’evento è gratuito e prevede dalle ore 15.30 alle ore 17 una passeggiata educativa insieme a Tu Sei La Città. Dalle ore 16 si susseguiranno: laboratorio di Orticultura (a cura di Orto Capovolto); le buone pratiche per ridurre gli imballaggi (grazie a NEGOZIO LEGGERO) e il laboratorio di cosmesi fai da te (con Carmelo Mulè). Mentre per tutto il pomeriggio si potranno praticare “atti di bellezza” insieme a Legambiente Palermo. La serata prosegue dalle ore 19:30 con la proiezione di docufilm accompagnata, attraverso il contributo di 5 euro, da un aperitivo musicale con buon cibo a cura di Arci Tavola Tonda:

“L’associazione Tavola Tonda è felice di condividere con Greenpeace Gruppo locale di Palermo la sua continua ricerca e Filosofia di vita, appoggiandola nelle mille difficoltà che questo tipo di percorso comporta. Sarà più semplice utilizzare un piatto di plastica, perché più veloce, più alla moda e sicuramente meno impegnativo ma sarà molto più difficile eliminarlo dall’ambiente e dalla nostra salute.

Nel nostro piccolo proviamo, con un semplice gesto, a rendere l’ambiente meno inquinato. Fatelo anche voi con noi!”.

Per maggiori informazioni visita il nostro evento su facebook MAKE Smthng – Palermo oppure inviaci una mail a greenpeace.pa@gmail.com

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della seconda edizione di Make Something Week, una settimana di eventi-laboratorio gratuiti promossa da Greenpeace in tutto il mondo dal 23 novembre al 2 dicembre dove, guidati da creativi e professionisti del settore, i partecipanti impareranno a riparare, riciclare, riutilizzare e dare nuova vita ad oggetti inutilizzati e destinati ad essere gettati via, tramite il fai-da-te e l’autoproduzione. Quest’anno tantissimi gli eventi organizzati in tutta Italia, da Palermo a Milano, Roma, Torino, solo per citarne alcune.

Make Something Week si propone di sfidare il modello irrazionale di consumo e superare la cultura dell’usa e getta in occasione del Black Friday e a ridosso delle festività natalizie e di fine anno, quando più che mai le persone sono spinte all’acquisto di oggetti che spesso restano inutilizzati o gettati via, producendo rifiuti e inquinamento.

“Siamo stati indotti a pensare che la felicità provenga da ciò che compriamo, mentre sappiamo che la vera felicità viene da ciò che riusciamo a creare“ dichiara Giorgia Monti, responsabile della Make Something Week in Italia. “Con questa settimana di eventi vogliamo far riscoprire alle persone la bellezza di creare insieme e dare nuova vita a quello che già abbiamo, superando lo shopping tradizionale.”

Grazie al lavoro dei tantissimi artisti coinvolti, quest’anno in Italia l’iniziativa vuole lanciare una sfida all’uso della plastica monouso, promuovendo tra le persone la condivisione di soluzioni e alternative creative all’uso smodato di plastica monouso.

Per info:

Paola La Scala 3402256603 (coordinatrice gruppo locale)

Silvia Lo Pizzo 3293794845 (referente stampa gruppo locale)

Greenpeace Gruppo locale di Palermo

greenpeace.pa@gmail.com