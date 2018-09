Girgenti Acque: Manutenzione condotta idrica di adduzione al serbatoio Cartesio del comune di Favara.

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, in concomitanza dell’interruzione elettrica programmata da e-distribuzione, per la giornata odierna, nei nostri impianti di sollevamento siti in piazza Castello nel comune di Bivona, già comunicato con nota prot. 85492-2018 del 22/09/2018, verrà eseguito un improcrastinabile intervento di manutenzione sulla condotta idrica di adduzione al serbatoio Cartesio del comune di Favara, in via Petrusella, territorio di Aragona.

Pertanto, la fornitura idrica nel Comune di Favara è stata temporaneamente sospesa.

Di conseguenza, nella giornata odierna potranno verificarsi possibili limitazione e/o slittamenti della turnazione idrica prevista.

Aragona Li 26/09/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.