Shakespeare Theatre Academy 2018-19 . Aperte le iscrizioni ai corsi della accademia di recitazione di Palermo diretta da Tony Colapinto

Aperte le iscrizioni alla accademia di teatro e canto di corsoCalatafimi 382 a Palermo, diretta da Tony Colapinto e con rettore onorario Giancarlo Giannini

Quattordici corsi per ricominciare: con numerose discipline tra recitazione, canto e danza, dove da quest’anno si somma anche la fotografia. Una stagione teatrale interna, con un ricco palinsesto. La possibilità di imparare dai più grandi maestri nazionali e internazionali del mestiere.

Riparte con queste premesse l’attività della Shakespeare theatre academy, l’accademia internazionale di teatro diretta da Tony Colapinto e con Giancarlo Giannini rettore onorario, in corso Calatafimi 382 a Palermo.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi, incentrati a sviluppare il lato artistico, ma anche sociale, tecnico e legato al mondo della comunicazione e degli affari della recitazione e non solo.

Vecchi iscritti e nuovi allievi potranno partecipare ai corsi di teatro, canto e musical, ai quali si aggiungono quest’anno anche quelli di regia e fotografia.

A questi si aggiunge il “Progetto Sam – Shakespeare academy management”, per gli allievi e per gli artisti professionisti.

La accademia prevede, un piano di studio intensivo e articolato, in grado di formare giovani professionisti che sappiano rispondere alle esigenze sempre più competitive e diversificate del panorama teatrale e cinematografico internazionale. Artisti completi, capaci di spingersi oltre i confini della lingua: dall’umorismo all’arte drammatica, dalla prosa all’immagine, dalla parola al movimento, partendo da una solida conoscenza del passato per afferrare meglio il senso del presente.

Il tutto ha l’obiettivo di scoprire giovani talenti, guidarli inserirli nel variegato e multiforme mondo dello spettacolo, dove Shakespeare theatre Academy è diventato un punto di riferimento internazionale al centro del Mediterraneo.

A parlare sono i nomi che negli anni hanno collaborato con Shakespeare Academy: da Giancarlo Giannini, diventato rettore onorario della accademia, a Giuliana De Sio, ma anche Alessandro Preziosi, Fioretta Mari, Ignazio Boschetto e Il Volo e il compianto Giorgio Albertazzi

Negli anni di attività è costantemente cresciuto il numero degli allievi e il loro livello generale, tanto da poter vantare alcune delle più promettenti figure del panorama siciliano tra le fila degli artisti formatisi alla Shakespeare theatre academy.

Le iscrizioni sono già in corso. Per prendere un appuntamento, telefonare al numero 3426196119. Per ulteriori informazioni il sito Internet è: www.shakespeareacademy.it/. La pagina Facebook da oltre 9.500 mi piace è: www.facebook.com/ShakespeareTheatreAcademy/.

