Saetta. Orlando “Palermo sarà sempre grata per suo impegno”

“Palermo è grata e sempre sarà grata ad Antonino Saetta, che proprio per il suo impegno da Magistrato a Caltanissetta e nel capoluogo fu fra i primi ad infligere pesanti condanne ad appartenenti alla “Cupola” di Cosa nostra in importanti processi, fra cui quello per la prima autobomba mafiosa che aveva ucciso Rocco Chinnici.

Ricordarne oggi il sacrificio e, con il suo, quello del figlio Stefano è oggi un doveroso atto di riconoscimento e rinnovata gratitudine.”Lo ha dichiarato Leoluca Orlando in occasione del 30° anniversario dell’assassinio del magistrato e del figlio.”

