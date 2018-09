Reati sul web: Giammanco (FI), conferenza stampa disegno legge a sostegno vittime Mercoledì 26/9 conferenza stampa ore 12 con Bernini al senato

“I reati telematici e sul web sono una fattispecie di illeciti in grande e rapida crescita. Le vittime di questo genere di reati troppo spesso, per le attuali norme del codice di procedura penale, non sono sufficientemente tutelate dallo stato. Da sempre Forza Italia lavora a favore di una giustizia più giusta, che tuteli davvero la parte offesa e non la faccia sentire sola.

Per questo ho presentato un disegno di legge che va proprio in tale direzione e che presenterò assieme alla mia presidente Anna Maria Bernini, mercoledì 26 settembre, alle ore 12, presso la sala Nassirya del Senato” lo rende noto Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia a Palazzo Madama.

