Nomine di parroci nella Diocesi di Gaeta

Nel corso della giornata di ieri, lunedì 24 settembre, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ha incontrato i membri dei consigli pastorali delle parrocchie di Suio Terme (Castelforte), Penitro (Formia) e Spigno Saturnia, ai quali ha comunicato le seguenti nomine.

Don Showry Konka è designato parroco della Parrocchia del Cuore Eucaristico di Gesù, in Penitro di Formia, e di Santa Caterina V.M., in Castellonorato di Formia. Lascia le parrocchie di Spigno Saturnia.

Don Filippo Mitrano è designato vicario parrocchiale delle Parrocchie di Itri: farà il suo ingresso domenica 30 settembre alle ore 19.00 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Itri.

Don Natalino Di Rienzo è designato parroco delle Parrocchie di Spigno Saturnia. Lascia le Parrocchie di Suio Terme, in Castelforte.

A Suio Terme, frazione di Castelforte, è stato designato don Cristoforo Adriano come amministratore parrocchiale mentre don Kiran Kumar Chennupati curerà la pastorale delle due Parrocchie di Santa Maria del Buon Rimedio e San Michele Arcangelo.

Infine per la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Vindicio di Formia, è stato designato don Alfredo Micalusi come amministratore parrocchiale, a seguito della nomina di don Antonio Centola come nuovo parroco della Cattedrale di Gaeta.

Le nomine di nuovi parroci sono decisioni importanti e delicate per la vita delle comunità parrocchiali e dei sacerdoti e, per tale motivo, l’arcivescovo desidera comunicarle personalmente alle comunità parrocchiali coinvolte. L’ufficio comunicazioni rinnova l’invito alla prudenza affinché si diano sempre notizie da fonti ufficiali e si evitino letture che niente hanno a che fare con la comunità ecclesiale.

don Maurizio Di Rienzo

Com. Stam.