Girgenti Acque: Perdita idrica via Petrusella- Acquedotto “Voltano” direzione Porto Empedocle

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, durante l’intervento di manutenzione programmato per la giornata di ieri, 24.09.2018, sulla condotta idrica di adduzione al serbatoio Cartesio del Comune di Favara, in via Petrusella nel territorio di Aragona, è stata riscontrata una copiosa perdita idrica sulla condotta di adduzione al comune di Porto Empedocle, sempre sita in via Petrusella nel Comune di Aragona.

Pertanto è stata momentaneamente sospesa la fornitura idrica nella zona portuale del Comune di Porto Empedocle e alle utenze Voltano per consentire gli interventi manutentivi.

Si informa che gli operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato e per ripristinare il regolare funzionamento dell’acquedotto in oggetto.

Aragona Li ­­­ 25/09/2018 Girgenti Acque S.p.A.

