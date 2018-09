Aperte le iscrizioni a Piano Focale piccola scuola di cinema indipendente underground

Piano focale è un corso di studi pratico e teorico sull’arte cinematografica con un’attenzione particolare al nuovo cinema indipendente.

L’obiettivo principale della scuola è insegnare agli allievi come realizzare una propria idea cinematografica a basso costo con le nuove tecnologie digitali.Piano Focale è aperta a tutti gli appassionati di cinema senza limiti di età. Si parte dall’alfabetizzazione all’immagine e dalla conoscenza di base dei mestieri del cinema e dei loro meccanismi fondamentali. Le materie sono venti.

Lo scorso anno la scuola ha avuto un grande successo. Ha ospitato personaggi dello spettacolo che hanno tenuto una lezione di cinema: Ficarra e Picone, Pif, Aurelio Grimaldi, Alessio Vassallo, Rocco Mortelliti, Filippo Orobello.

Le materie tecniche, volte a mettere in risalto la creatività dell’allievo, sono supportate da un set cinematografico. L’allievo, In base alle proprie capacità, potrà accrescere le proprie competenze teorico-pratiche nel reparto a lui più idoneo (regia, direzione della fotografia, sceneggiatura, costume…). Durante il corso di studi gli allievi realizzeranno un cortometraggio. Grazie a Piano Focale i nostri figli non dovranno andare fuori dalla Sicilia per studiare cinema.

Le materie di PIANO FOCALE – piccola scuola di cinema indipendente underground – sono:

linguaggio cinematografico, tecnica di ripresa, regia, sceneggiatura – tecnica di scrittura cinematografica, il mondo delle idee, direzione della fotografia, audio presa diretta, montaggio, audio post-produzione, segretaria di edizione, foto di scena, scenografia, costumi, trucco, storia del cinema indipendente, critica cinematografica, il lavoro dell’attore tecniche e stili di recitazione, organizzazione generale della produzione indipendente, legislazione cinematografica, amministrazione produzione indipendente, distribuzione indipendente.

È consigliata la preiscrizione, sul sito della scuola www.pianofocalescuola.it .L’iscrizione ufficiale dovrà essere completata in via Carlo Botta 1, (vicino la chiesa della Magione) nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Contattaci subito per fissare un appuntamento.

Telefona al 370-1392880 oppure invia una e-mail a info@pianofocalescuola.it

L’elenco degli insegnanti sul sito www.pianofocalescuola.it/teachers/

