Angelo Figuccia: “Orlando andrebbe scomunicato”

Palermo: “Nel marasma più totale, dobbiamo recuperare l’ordine – dice Angelo Figuccia, presidente del Comitato per i Diritti dei Cittadini che prosegue – Siamo tristemente abituati alla visione di un sindaco che sale e scende continuamente le scale di carri ben diversi: quello della santa patrona di Palermo e quello del Pride.

Le processioni e le ritualità sacre, il Corpus Domini su tutti, lo vedono accolto tra le prime file, senza sdegno e con il compiacimento di molti prelati. Una triste testimonianza dove la Chiesa cattolica non può tollerare una siffatta ambiguità. Volendo interpretare le parole del Papa che in occasione della sua visita in città, ha sottolineato l’inconciliabilità tra Dio, la Chiesa e i sacramenti con una vita non coerente con i valori della natura umana, della serie evangelica “non si possono servire due padroni”, ciò vale certamente per le scelte che ciascuno fa ogni giorno. Soprattutto, da parte di chi riveste ruoli istituzionali, è necessario scegliere e non fare “gli assi pigliatutto” pur di tentare di accaparrarsi consensi. Vivere e morire per ciò in cui si crede, sembra cosa d’altri tempi. Lo stesso Pontefice – dice Figuccia – che sovente ha dimostrato ahimè di essere in linea con i valori progressisti dei governi occidentali, ha ribadito che “dobbiamo deciderci da che parte stare”. Ogni scelta, infatti, implica una rinuncia e il nostro caro Sindaco dovrebbe tenerlo a mente. Ma invece, preferisce rifugiarsi dietro 3,4,5, comunioni al giorno, sperando nella misericordia divina. E allora chiedo al Papa, al Vescovo e alle istituzioni religiose, di essere altrettanto chiare e di scegliere per il rigore e magari per l’impopolarità di valutazioni che dovrebbero caratterizzare il popolo di Dio. Orlando andrebbe scomunicato, semplicemente per coerenza, quella stessa coerenza che mi ha spinto ad allontanarmi dalla religione cattolica”.

