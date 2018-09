30° Anniversario morte Mauro Rostagno

Presentate oggi, presso i Servizi Sociali del Comune di Trapani, le iniziative per il 30° anniversario della morte di Mauro Rostagno, ucciso dalla mafia il 26 settembre del 1988.

A fare gli onori di casa il Sindaco Giacomo Tranchida che ha accolto i Sindaci di Favignana Giuseppe Pagoto, di Paceco Giuseppe Scarcella, di Buseto Palizzolo Roberto Maiorana, di Erice Daniela Toscano e di Valderice Francesco Stabile. A condurre la conferenza di presentazione, davanti a numerosi giornalisti ed esponenti dell’associazionismo locale, il giornalista Marco Rizzo e Gianni di Malta coordinatore delle varie organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa: Saman, Agorà, Anpi, Articolo 21, Avis Comunale Trapani, Casa Macondo, CGIL, Ciao Mauro, Comitato delle donne, Comitato di quartiere Sant’Alberto – Fontanelle, Croce rossa, I.P.S.E.O.A. Ignazio e Vincenzo Florio, Libera Trapani, Punto dritto, Rete degli Studenti Trapani per il futuro, Zak radio.

Voglio vivere questo anniversario – ha dichiaro il Sindaco Tranchida – in una visione larga che va oltre i confini territoriali di ogni singola città, oggi qui rappresentate. Una visione che non è fatta solo di ricordi ma di impegni concreti per il futuro. Oggi non c’è piu’ la casta che Mauro Rostagno giustamente contestava – ha proseguito il Sindaco – ma persone, amministratori, che si impegnano per cambiare in meglio la vita dei cittadini. E’ significativo – ha concluso Tranchida – che la Prefettura abbia dato il proprio assenso alla modifica della dizione di una via dedicata a Rostagno; comparirà infatti la scritta “ucciso dalla mafia”.

Domani sera il Comune di Trapani, alle 20.30, presso la piazza ex Mercato del Pesce, con una semplice e significativa cerimonia, scoprirà una targa commemorativa per ricordare Mauro Rostagno.

Il programma di tutte le iniziative

26 settembre 2018

10:00 – Valderice, c.da Lenzi

Commemorazione presso la Stele in memoria di Mauro Rostagno

11:30 – Valderice, c.da Ragosia

Cerimonia Laica per Mauro

14:00 – Trapani, Palazzo Cavarretta, Centro Storico

All’ora della prima edizione del TG di RTC, inaugurazione dell’istallazione di Video Art: UNA VOCE NEI VICOLI nell’atrio di Palazzo Cavarretta.

15:00 – Trapani, Campetto di calcio piazza Sen. Grammatico, Rione Cappuccinelli

– Partita di calcetto e inaugurazione del murales dedicato a Mauro Rostagno

– Merenda in piazza offerta dall’I.P.S.E.O.A. Ignazio e Vincenzo Florio, Erice

17:00 – Valderice, Molino Excelsior

– Esibizione artistico-musicale dei ragazzi della Scuola G.Mazzini di Valderice

– Proiezione del documentario “La rivoluzione in onda” (di Alberto Castiglione, 70 min, 2015), segue dibattito.

19:00 -Trapani, Piazza Vittorio Veneto, centro storico

All’ora della seconda edizione del TG di RTC, inaugurazione dell’istallazione di Video Art: MAURO NEL PALAZZO con proiezione di filmati sulla facciata di Palazzo d’Alì.

20:30 – Trapani, Piazza Mercato del Pesce, centro storico

– Scopertura della targa commemorativa in ricordo di Mauro Rostagno

– Proiezione del documentario “Sanatano” (di Diego Gandolfo, Andrea Ossino, Federico Zanghì, Saul Caia, 6 min., 2012)

– Esibizione dei “Panama” con canzoni scelte per ricordare Mauro Rostagno e proiezione di spezzoni del telegiornale di RTC.

– Interventi e ricordi di: Giacomo Pilati, Gianni di Malta, Rino Giacalone, Salvatore Maria Cusenza. Conduce Marco Rizzo.

Com. Stam.