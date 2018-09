Relazioni internazionali e politiche di cooperazione. Lunedì l’avvio del progetto “Amina” Palermo-Algeri

Lunedì prossimo 24 settembre, alle ore 9.30 presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi avrà luogo la conferenza di avvio del progetto internazionale “Amina”, realizzato in collaborazione fra il Comune di Algeri e quello di Palermo, coordinato da alcune associazioni algerine.

All’incontro saranno presenti 30 donne rappresentanti della società civile e del mondo delle professioni del paese nordafricano, che rimarranno a Palermo per un mese per seguire degli stages presso diversi uffici comunali: turismo, welfare aziendale, attività sociali, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Alcune seguiranno invece uno stage presso il Consorzio “ARCA”.Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “EuropeAid” come iniziativa innovativa e sperimetnale, ha ricevuto l’apprezzamento dell’Ambasciata italiana a Tripoli.

Amina

