Inps, Binaggia nuovo presidente del comitato regionale

Mimmo Binaggia è il nuovo presidente del Comitato regionale Inps. È stato eletto stamani nel corso della prima seduta dell’organismo che in seno all’Istituto di previdenza porta le istanze e le attese del mondo del lavoro e dell’economia. Il Comitato regionale è stato nominato dal governo della Regione lo scorso 10 agosto. Stamani la prima seduta. Il nuovo numero uno del board di cui fanno parte 23 componenti e il direttore regionale dell’ente Sergio Saltalamacchia, è espressione del mondo del lavoro. Per la Cisl, è coordinatore provinciale della Funzione pubblica di Palermo e Trapani. 64 anni, trapanese, Binaggia sarà affiancato da un vicepresidente, Salvatore Scalisi, in rappresentanza del sistema delle imprese. Appena eletto, Binaggia ha sottolineato il ruolo dell’Istituto, “impegnato per vocazione a dare copertura e dignità a tutti i lavoratori, in servizio e in quiescenza”. Ha ricordato le attività dei Comitati provinciali, “assieme ai quali lavoreremo per dare risposte puntuali a cittadini e imprese”. Ha rimarcato che “saremo attenti al territorio e impegnati affinché i servizi dell’Inps siano adeguati alle domande e alle esigenze delle nostre comunità”. (ug)

