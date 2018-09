Girgenti Acque: Distribuzione idrica nel comune di Naro – Canicattì – alterazione della colorazione dell’acqua – esito analisi – Parametri conformi – Licata – Distribuzione Idrica

comune di Naro

Girgenti Acque S.p.A. comuna che, i nostri operatori, nel pomeriggio di oggi, hanno riscontrato un guasto lungo la condotta di adduzione ai serbatoi comunali del comune di Naro, in c/da Acquilata, comune di Castrofilippo.

Per tale motivo, la fornitura idrica suddetto comune è stata temporaneamente sospesa per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione.

Si rassicura che i nostri tecnici sono già sul posto per eseguire i necessari interventi.

Di conseguenza, la distribuzione idrica prevista nella giornata di domani non sarà effettuata.

Canicattì – alterazione della colorazione dell’acqua – esito analisi – Parametri conformi

Girgenti Acque S.p.A. in riferimento all’alterazione della colorazione dell’acqua riscontrata in alcuni, circoscritti, casi nel Comune di Canicattì comunica che gli esiti dei campionamenti eseguiti in data 23/09/2018 nei seguenti punti rete:

Arrivo Serbatoio Madonna Rocche: POTABILE;

Uscita serbatoio Madonna Rocche : POTABILE;

hanno evidenziato parametri CONFORMI ai dettami normativi in materia di potabilità dell’acqua.

Il Gestore, in data odierna, ha nuovamente eseguito il turno di distribuzione – dal serbatoio Madonna Rocca – per effettuare ulteriori campionamenti presso quei singoli punti rete che hanno rilevato l’alterazione della colorazione, nonché dell’acqua contenuta nelle cisterne di accumulo delle utenze interessate. Ciò premesso si valuteranno i dati delle ulteriori analisi, ancora in elaborazione, per le eventuali determinazioni in merito.

Si rileva che l’eventuale alterazione della colorazione dell’acqua è causata dalla presenza di sabbia: un consequenziale fenomeno dovuto al ripristino dell’esercizio dell’acquedotto “Fanaco”, da parte di Siciliacque S.p.A., dopo un intervento manutentivo oppure dalle significative variazioni di portata idrica transitante nelle condotte di adduzione.

Girgenti Acque precisa che l’acqua distribuita viene puntualmente sottoposta a monitoraggi, controlli ed esami specifici che sono costantemente eseguiti dal Gestore al fine di garantirne gli standard qualitativi, in ossequio alla normativa vigente in materia.

Licata – Distribuzione Idrica

Girgenti Acque S.p.A. comunica che è stato riscontrato un nuovo guasto alla pompa del sollevamento idrico ‘Cannavecchia’, nel Comune di Licata, a servizio del serbatoio ‘Gagliano’.

Pertanto è stata momentaneamente sospesa la distribuzione idrica dal succitato serbatoio per consentire i necessari interventi di riparazione.

Si significa che la regolare distribuzione – dal serbatoio ‘Gagliano’ – sarà ripristinata, non appena il guasto riscontrato verrà riparato, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

Aragona Li 24/09/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.