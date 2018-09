Figuccia duro su Comune e Asp: “Sant’Isidoro abbandonata”

Palermo: “È incredibile come in risposta alle numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto sulla necessità di un urgente diserbo e pulizia del campo retrostante il PTA “Casa del Sole”, delimitato da via Tucci e via Sant’Isidoro, vi sia ancora oggi un rimpallo di responsabilità tra i vertici Ospedali Riuniti ed Asp – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue

Si tratta di uno spazio molto ampio in prossimità del quale insistono abitazioni che in queste calde settimane hanno visto i propri residenti costantemente in pensieriti da ipotesi di incendi. Sterpaglie ed erbacce ovunque. Sul lato esterno della cancellata che costeggia il campo ci si imbatte in una vera e propria selva oscura che rende impercorribile il marciapiede. La domanda sorge ancora spontanea: dov’è il Comune? – dice il parlamentare. Il degrado della nostra città sembra inarrestabile. I profili urbani dei nostri quartieri sono sempre più sfigurati e deformati. Chiediamo che gli uffici competenti preposti si attivino celermente per realizzare quest’intervento di pulizia attesa già da troppi mesi”.

