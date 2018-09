Carabinieri di Como: Incontri con la cittadinanza

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Como volto reprimere ogni forma di criminalità predatoria ed ad assicurare alla giustizia tutti quei malviventi che non esitano ad utilizzare le più subdole tecniche per raggiungere i loro illeciti fini.

Nella giornata di ieri, domenica 23 settembre, si sono tenuti cinque incontri con i fedeli al termine delle Solenni funzioni domenicali, in altrettante parrocchie del territorio della Compagnia di Menaggio. In particolare, presso la Chiesa di Santo Stefano di Menaggio, sono intervenuti il Maggiore Filippo Bentivogli, Comandante della locale Compagnia, e il Luogotenente Giuseppe Faldetta, Comandante della Stazione. Il Mar. Magg. Giovanni Saba, Comandante della Stazione di San Bartolomeo Val Cavargna, ha incontrato i fedeli al termine della funzione tenutasi preso la Chiesa Madre dello stesso comune. Il Comandante della Stazione di Gravedona ed Uniti, invece, si è incontrato con la popolazione al termine della Santa Messa officiata a Domaso, presso la Chiesa di Sant’Antonio. Nella località Lenno di Tremezzina, è stato protagonista il Mar. Ca. Paolo Antonio Lo Giudice, Comandante della Stazione di Tremezzina, che ha incontrato i fedeli nella locale Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano. Infine, nella località Ramponio Verna, il Mar. Magg. Luigi Vasta, Comandante della Stazione di Alta Valle Intelvi, ha fornito utili consigli alla cittadinanza sul tema sicurezza ai fedeli riuniti presso la Chiesa di San Benedetto. Tutte le riunioni sono state precedute dalle apprezzate parole di ringraziamento dei parroci per l’operato diuturno svolto dall’Arma dei Carabinieri: Don Carlo Basci, Don Giuseppe Pediglieri, Don Aldo Redaelli, Don Italo Mazzoni e Don Remo Giorgetti, e sono state favorevolmente accolte dalla numerosa platea (un totale di quasi 600 persone presenti).

Gli incontri hanno suscitato molto interesse da parte dei partecipanti; i Militari, infatti, hanno inizialmente fornito i consigli pratici che, nel corso degli ultimi anni, l’Arma dei Carabinieri sta diffondendo attraverso incontri pubblici, conferenze e pubblicazioni di opuscoli sul tema, distribuiti dai quotidiani a carattere locale, fornendo poi un utile orientamento con una casistica delle più frequenti ed astute tecniche truffaldine messe in opera dai più scaltri malviventi.