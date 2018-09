Lunedì 24 settembre alle ore 9.30, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, avrà luogo la conferenza di avvio del progetto “AMINA – Les Femmes leaders dans la Gouvernance de la societé civile Algérienne”.

Il progetto, proposto dalle associazioni MEDITER-BRUXELLES E TOUIZA D’ALGER, vede la collaborazione tra il Comune di Palermo e la Municipalità di Algeri.Saranno presenti trenta professioniste algerine, che rimarranno per un mese a Palermo per seguire degli stage presso gli uffici comunali: Turismo, Welfare aziendale, Attività sociali e Garante dell’Infanzia ed Adolescenza. Una classe seguirà uno stage presso il consorzio Arca Unipa.Il progetto ha ricevuto l’apprezzamento dell’Ambasciata in Italia della Repubblica Algerina ed è considerato progetto innovativo e sperimentale dalla Commissione Europea.

