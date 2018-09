Premio Francesco Carbone Experimenta” 2018

Domenica 23 Settembre 2018 alle ore 16.00 presso la Splendida Casina di Caccia Borbonica di Ficuzza (PA), verranno consegnati i premi: Francesco Carbone Experimenta 2018

La giuria del premio costituita da: Presidente Tommaso Romano e dai giurati: Ciro Spataro, Francesco Scorsone, Vinny Scorsone e Vincenzo Viscardi anche quest’anno ha voluto assegnare l’ambito riconoscimento a personalità del mondo delle arti, della scrittura e della fabbrilità, che si sono distinte per il loro impegno sia nella ricerca che nel sociale.

Scrive il presidente dell’”Istituzione Francesco Carbone”, Vincenzo Viscardi nella pubblicazione che accompagna il premio: quest’anno siamo stati impegnati a sostenere, “Il paesaggio” argomento particolarmente importante per Francesco Carbone, che con condivisione da studioso, ha osservato e descritto l’interazione uomo-ambiente, con particolare riferimento alla architettura, all’ecologia, alla geografia ed alla stessa pittura. La sua attenzione per l’ambiente fisico, nonché l’interazione antropica, come segno della storia del territorio, è un invito rivolto alle istituzioni, alle associazioni e a tutti gli operatori che si muovono in questo ambito, per comprendere le azioni e gli interventi che essi dovranno intraprendere per uno sviluppo sostenibile.

La giuria del premio “Francesco Carbone Experimenta” ha assegnato alle seguenti figure professionali il premio in questione per il 2018:

Pasquale Hamel storico

I Luoghi della sorgente associazione culturale

Vanni Giuffrè artista e operatore culturale

Enzo Sciavolino scultore e incisore

Francesco Maria Cannella artista (Nuovi linguaggi)

Mario Modestini musicista

Beno Mazzone regista e direttore Teatro Libero Palermo (operatore teatrale)

Antonietta Iolanda Lima scrittrice e storica dell’architettura

Maria Giambruno giornalista, scrittrice e storica dell’Architettura

Roberto Gueli giornalista televisivo

Aldo Gerbino scrittore, poeta, critico d’arte e letterario

(premio speciale Experimenta 2018)

