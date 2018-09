Gaeta (LT), Ingresso di don Antonio Centola Nuovo parroco della Basilica Cattedrale

Domenica 23 settembre alle ore 18.30 presso la Basilica Cattedrale di Gaeta (LT), in Via Duomo 24, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa per l’inizio del ministero pastorale del nuovo parroco don Antonio Centola.

Don Antonio Centola, classe 1977 e prete dal 2003, ha svolto gli studi al seminario regionale di Anagni dove ha conseguito il baccalaureato in teologia. È stato segretario particolare dell’arcivescovo di Gaeta Pier Luigi Mazzoni, segretario della fondazione “Opera diocesana Santi Erasmo e Marciano”, direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali, presidente dell’Associazione Radio Civita, parroco della parrocchia Santa Caterina in Castellonorato di Formia dal 2007 al 2009, e parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Formia dal 2009 al 2018.

Ha conseguito il baccalaureato in direzione di Coro presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, dove studia per il conseguimento della licenza sotto la guida del maestro Walter Marzilli, dedicandosi contemporaneamente anche allo studio della Composizione con il maestro Marialuisa Balza. Collabora con il coro dell’arcidiocesi di Gaeta fin dalla sua nascita (1999) e dal 2015 ne è il direttore. Insieme al maestro Marco Di Lenola, nel 2014 dà avvio al laboratorio liturgico-musicale “Rendiamo lode al nostro Dio”, da cui scaturisce la costituzione dell’Istituto diocesano di musica sacra nel 2017.

Attualmente don Centola è direttore dell’ufficio liturgico, cerimoniere diocesano, presidente della commissione per la musica sacra e il canto liturgico, direttore dell’istituto diocesano di musica sacra e membro della commissione diocesana di arte sacra.

Com. Stam.