Scuola sporca. Ieri mattina impedito accesso a personale Reset e RAP. Marano “Denuncia per i responsabili

“Se fosse confermato quanto segnalato dai dipendenti della RAP e della Reset ieri e cioè che alle 6.30 non è stato loro consentito l’ingresso nei locali della scuola “Federico II” di via Pier della Vigne, sarebbe un fatto grave.”

Lo dichiara l’Assessora alla Scuola, Giovanna Marano, in merito alla manifestazione di protesta organizzata stamattina dai genitori della scuola di Borgo Vecchio.

“RAP e Reset – spiega – avevano organizzato proprio per stamattina un intervento straordinario, sulla parte esterna di loro competenza, da effettuare ovviamente prima dell’inizio delle lezioni, ma hanno incredibilmente trovato i cancelli chiusi e non hanno potuto cominciare il lavoro in tempo utile. Non possiamo che augurarci che da parte di chi chiede collaborazione istituzionale, venga anche collaborazione istituzionale, soprattutto perché a fare le spese di simili “disguidi” sono i bambini e le loro famiglie.



Auspichiamo inoltre che qualunque provvedimento venga adottato sui tempi di fruizione dei servizi scolastici possa coinvolgere, nello spirito del dialogo e della condivisione, l’Amministrazione Comunale, già disponibile nella ricerca di soluzioni che garantiscano pari opportunità tra tutti i plessi dello stesso Istituto.”

Com. Stam.