Millevele 2018 – grande successo per la regata di Genova

200 barche al via, oltre 10.000€ raccolti e destinati ai progetti per le famiglie colpite dal crollo del ponte Morandi, mare e vento decisamente sostenuto. Non si poteva chiedere di meglio alla Millevele 2018, la regata per eccellenza di Genova, organizzata dallo Yacht Club Italiano con il sostegno di Iren e Slam, contestualmente alla 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale.

A dispetto delle previsioni che davano vento leggero, la mattinata si è presentata ben più minacciosa, con nuvoloni neri, onda formata e uno scirocco tra i 15 e i 20 nodi. La flotta di 200 scafi si è presentata sulla linea di partenza davanti al Lido di Albaro con il colpo di cannone che ha dato lo start della regata alle 11 di questa mattina. Molto toccante la scelta, da parte di molte imbarcazioni, di regatare con la bandiera di San Giorgio a riva; a voler sottolineare l’impegno di tutti i partecipanti, di fronte all’immane tragedia che ha colpito la città (i soldi ricavati dalle iscrizioni sono interamente stati devoluti a favore delle famiglie vittime del crollo). Fin da subito, a recitare la parte del leone Atalanta II, prima in tempo reale, che ha arruolato per l’occasione tra le sue fila il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Vice Ministro Edoardo Rixi e il Sindaco (velista) di Genova, Marco Bucci. Atalanta ha preceduto sulla linea del traguardo Kauris II (a bordo tra gli altri gli assessori allo Sport e alla Sanità Cavo e Viale) seguito a poca distanza dalla terza barca con i colori dello Yacht Club Italiano, ITA 102di Adriano Calvini. La flotta, divisa in 6 gruppi è stata impegnata su due percorsi differenti di 6 – per le imbarcazioni fino a 11 metri – e 12 miglia per quelle più grandi. Regata compiuta in poco più di 1h20m per il vincitore in tempo reale, Atalanta II.Questi i vincitori delle rispettive categorie:Gruppo Verde1: Atalanta IIGruppo Verde2: AlebiGruppo Verde3: Voloira IVGruppo Giallo4: Fremito d’ArjaGruppo Giallo5: TeknoGruppo Giallo6: Caim2 Classifiche complete sul sito: www.yachtclubitaliano.it La Millevele prosegue anche stasera con il crew party nella sede dello Yacht Club Italiano e si conclude con la premiazione di domenica 23 alle 12 presso il Teatro del Mare al Salone Nautico. Main Partner della manifestazione è Iren Luce Gas e Servizi, mentre Slam è Technical Partner per la fornitura delle ambitissime polo. Due primarie aziende genovesi sempre pronte a dare il proprio supporto ad eventi che coinvolgono non solo questo meraviglioso sport ma soprattutto alle iniziative che promuovono la Città di Genova.

Com. Stam.