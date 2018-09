Galati Mamertino (ME), si presenta la VI edizione del premio antimafia “Salvatore Carnevale”.

Domenica 23 settembre alle 10,30 a Galati Mamertino, presso la Sala consiliare “Salvatore Carnevale” del Municipio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della VI edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”, nel giorno in cui il sindacalista socialista galatese ucciso dalla mafia avrebbe compiuto novantacinque anni.

In tale occasione saranno annunciati i nominativi dei vincitori per il 2018 e sarà altresì consegnato il premio a Fulvio Manno, dirigente della Regione Siciliana impegnato in battaglie contro Cosa nostra e per la trasparenza e la legalità, impossibilitato a ritirare il riconoscimento durante la scorsa edizione. Del Premio intitolato a Salvatore Carnevale sono stato insignite, nel corso di sei anni, numerose personalità della politica, del giornalismo e della cultura di rilevanza nazionale, contando sulla partecipazione di numerosi esponenti di vertice del Garofano. Ad organizzare l’evento è sempre la Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, presieduta del docente universitario e dirigente nazionale socialista Antonio Matasso.

Com. Stam.