SIFUS plauso allo staff assessoriale e a quello dipartimentale con a capo l’assessore all’agricoltura Edgardo Edy Bandiera

Nel leggere questo documento allegato che porta la data del 20 settembre 2018, fa piacere apprendere come le pressioni quotidiane effettuate dal SIFUS, anche se non espressamente indicate, abbiano sensibilizzato il Dipartimento 4 e l’assessorato al ramo, nel bacchettare gli atteggiamenti ostativi che ogni santo giorno si perpetrano nei confronti del personale dipendente dei Consorzi di bonifica, prevalentemente ricadenti nell’area orientale dell’isola.

È in questo atteggiamento di rigore, il punto di forza per un governo del cambiamento che prende posizione allorquando la linea manageriale sia dannosa per il buon andamento delle attività consortili e di riflesso, sul buon andamento del servizio pubblico da offrire all’utente consorziato.

Un plauso il SIFUS lo fa allo staff assessoriale e a quello dipartimentale con a capo l’assessore all’agricoltura Edgardo Edy Bandiera, poiché nel cambiamento si trova il coraggio di restituire il futuro nel comparto e all’agricoltura siciliana!

Buon lavoro…..

E. Abate

