Pulizia di Villa Costa, Chinnici (Pd): “Basta col degrado”

“Il degrado e l’incuria di Villa Costa devono restare solo un lontano ricordo: grazie all’intervento della Reset, svoltosi stamattina, l’area è tornata al suo splendore con potature e pulizie dei viali, ma la guardia deve restare alta. Questi polmone verde va restituito al più presto alla città e ai residenti, con una gestione pubblica che lo valorizzi come merita”.

Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, che ha presentato un’interrogazione per far luce sulle cause del degrado dell’area.

“Su segnalazione dei residenti – dice Chinnici – ho chiesto che la Reset intervenisse in tempi rapidi per la cura del verde, la potatura di siepi e alberi bassi e la pulizia della villa intitolata al magistrato Gaetano Costa. Un gioiello che va valorizzato come merita, trasformandolo in un centro al servizio del quartiere per attività culturali, sociali e ricreative. Convocheremo a breve un incontro pubblico tra i residenti e l’Amministrazione comunale per una gestione partecipata del bene. Grazie alla Reset per il pronto intervento, a cui però dovranno seguirne altri a cura del Comune”.

