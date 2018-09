Lotta all’evasione fiscale. Il Ministero Economia e Finanze assegna un riconoscimento economico a Marsala

Il vicesindaco Licari: “Un lavoro meticoloso, che ci vede primeggiare in Sicilia”.

Ammonta a quasi 58 mila euro la “premialità” assegnata al Comune di Marsala dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale riconoscimento dell’impegno svolto nella lotta all’evasione fiscale.

Un lavoro delicato, meticoloso e che ci pone tra i Comuni italiani più virtuosi per questa attività, sottolinea il vicesindaco Agostino Licari. L’obiettivo è l’equità fiscale, affinchè contribuendo tutti al pagamento dei tributi, si possa tutti pagare di meno”. L’efficace ed importante ruolo di contrasto all’evasione da parte dei Comuni è reso possibile da apposite “Convenzioni di cooperazione informatica” che consentono servizi di consultazione on line di tipo anagrafico, reddituale, di registro e riscossione. L’importo assegnato – che colloca Marsala tra i primi 50 Enti in Italia e al primo posto tra i comuni siciliani – è frutto dell’attività di accertamento svolta lo scorso anno e rappresenta il 60% dell’intera premialità assegnata alla Sicilia.

Com. Stam.