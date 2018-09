La scomparsa di Inge Feltrinelli – Il ricordo di Orlando

“La cultura e la società italiana hanno perso, con la scomparsa di Inge Feltrinelli, una figura di primo piano.

Una intellettuale, una imprenditrice, una cittadina attiva, testimone e attrice del cambiamento.

Si deve anche alla sua sensibilità l’apertura a Palermo della prima Libreria Feltrinelli, in quei terribili anni ’80 quando pochi avevano coraggio ed energie per investire nella nostra città: un segnale di attenzione, a conferma dell’importanza del ruolo della cultura per la rigenerazione urbana.

Un motivo in più per portare a questa straordinaria donna una grande gratitudine”.

Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

