Figuccia contro gli OGM: “torniamo a scambiarci i nostri prodotti”

Nasce all’interno del movimento Cambiamo La Sicilia, un dipartimento che si occuperà di mettere a rete le esperienze di piccoli coltivatori agricoli che possiedono micro appezzamenti di terreni o solo la possibilità di coltivare in vasi per produrre ortaggi come broccoli, cavoli, radicchio. È quanto si apprende dalla pagina facebook di Vincenzo Figuccia deputato all’Ars e leader del Movimento che lancia l’iniziativa.

Se vuoi iscriverti alla nostra rete – recita il post – metti mi piace alla pagina facebook e contattaci sulla stessa. Ti aggiorneremo sui luoghi d’incontro che, saranno spazi per scambiare e barattare prodotti in una logica di solidarietà e di reciprocità per combattere la grande distribuzione e promuovere i prodotti a km zero della nostra terra. Lunedì 24 settembre si parte con un primo incontro a Corleone.

“Il capitalismo spinto con il suo consumismo spersonalizzato e di massa hanno fallito – dichiara il parlamentare – promuovere la solidarietà, la condivisione e soprattutto trasmetterla ai nostri figli è necessario per garantire alla nostra società un futuro migliore e salubre”.

Com. Stam.