Clonazione. Favorevole o contrario?

Pescara, 21 settembre 2018: sulla scia delle perplessità suscitate dalla notizia della clonazione di due macachi da parte di un gruppo di scienziati della Chinese Academy of Science Institute of Neuroscience di Shangai a inizio gennaio, il sito ProVersi.it dedicata un approfondimento proprio al tema della clonazione.

Esistono due differenti tecniche di clonazione: quella riproduttiva (creazione della copia di un essere vivente esistente) e quella terapeutica (con la quale si ottengono cellule staminali che saranno riprogrammate per rigenerare tessuti o curare patologie di tipo degenerativo).

Per quanto riguarda la clonazione riproduttiva, se da un lato si osserva la quasi totale unanimità da parte della comunità scientifica mondiale nel voler abolire ogni possibile sviluppo di una tecnica che abbia come risultato la clonazione dell’essere umano, il dibattito si riaccende attorno alla clonazione degli animali, come nel già citato caso dei due macachi, Zhong Zhong e Hua Hua, clonati a Shangai all’inizio del 2018.

Il dibattito sul piano etico risulta particolarmente acceso per quanto riguarda la clonazione terapeutica, soprattutto in riferimento alla provenienza delle cellule staminali ottenute tramite clonazione: se le cellule vengono ottenute dalla produzione di blastocisti come fonte di materiale biologico, anche se il processo embiogenesi viene interrotto in fase pre-embrionale, la pratica comunque provoca la morte del potenziale embrione.

Per i contrari alla clonazione terapeutica, essa è una chiara violazione della dignità della vita umana, dal momento che sacrifica embrioni umani, i quali non possono essere considerati come un ammasso di cellulare da utilizzare per fini di ricerca o di profitto. Non si tratta di porre dei limiti alla ricerca ma piuttosto di difendere la vita umana.

Per il fronte dei favorevoli alla clonazione terapeutica, l’intera discussione di ordine etico dovrebbe lasciare spazio alla ormai sempre più concreta possibilità che questa sperimentazione fornisca tra non molto la cura per diverse malattie considerate oggi incurabili (Alzheimer, Parkinson, cancro etc.), e dunque la speranza per milioni di malati. La censura preventiva di una ricerca che, come questa, ha mezzi e fini tutt’altro che immorali, è da considerare pericoloso oscurantismo.

