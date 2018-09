WebinarPro in Tour Palermo – 20 settembre – Grauito

Tre ore di formazione intensiva e interattiva con liberi professionisti, imprenditori, responsabili marketing e comunicazione, startupper.

L‘evento GRATUITO in aula a Palermo sul mondo dei webinar e dei live streaming: tre ore di formazione intensiva e interattiva con liberi professionisti, imprenditori, responsabili marketing e comunicazione, startupper per parlare, confrontarsi e ricevere spunti interessanti per sviluppare un’efficace Strategia di Webinar Marketing e di Comunicazione Integrata Webinar.Di cosa si parlerà?✔I diversi tipi di Webinar e come usarliDistinguere i diversi modelli di webinar e usarli per trovare nuovi clienti, fare formazione online in diretta, accorciare le distanze, ridurre i costi e aumentare i guadagni.✔Il Webinar Canvas Progettare un evento online (webinar, live streaming, corso, presentazione) con lo strumento completamente Made in Italy che sta rivoluzionando il modo di progettare e organizzare webinar e live.✔I trucchi del mestiere Imparare le strategie, i metodi e i trucchi del mestiere di chi ha organizzato più di 5.000 ore di webinar e che quotidianamente entra in contatto con centinaia di persone per webinar ed eventi online di tutti i tipi✔Confrontati con altri modi di fare WebinarEntrare in contatto con i professionisti degli eventi online. Il modo migliore per iniziare a fare webinar professionali e a raccogliere nuovi risultati.Dove:C/O Consorzio ArcaViale delle Scienze, Edificio 16.PalermoA che ora:Il corso inizia alle 15:00 e terminerà alle 18:00. Gli organizzatori consigliano di arrivare alle 14:30, per reperire il materiale utile per il pomeriggio di formazione.Per prenotare il proprio posto ➡ www.webinarpro.it/tour-palermo/

