Irlanda, atterraggio da brividi per il vento forte: aereo Ryanair tocca la pista, ma è costretto a riprendere quota

Attimi di tensione questa mattina su un aereo della compagnia Ryanair, costretto a riprendere quota dopo che il pilota aveva tentato una difficile manovra di avvicinamento in pista in fase di atterraggio all’aeroporto di Dublino. Il volo FR1453 delle ore 10.40 proveniente da Bruxelles, ha dovuto lottare contro le raffiche di vento laterali che oggi hanno raggiunto i 98 chilometri orari.

Il comandante, per atterrare, si è rivolto a una speciale tecnica detta “crub”, ovvero “manovra del granchio”: il velivolo è stato costretto a procedere lateralmente durante l’avvicinamento alla pista simulando, per l’appunto, l’andatura dei crostacei. È stato solo poco prima di arrivare a contatto con il terreno che il pilota ha dovuto “decrabbare”, tentando di riportare il velivolo ad allinearsi correttamente con la direzione di atterraggio. Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” le raffiche di vento non hanno consentito di portare a buon fine la manovra e il pilota ha deciso di riprendere quota dopo che l’aereo aveva toccato terra. Il comandante è riuscito a portare i passeggeri a terra al secondo tentativo, mentre le immagini dell’atterraggio fallito sono state pubblicate on line. Nel frattempo, l’aeroporto di Dublino ha comunicato che circa 75 voli sono stati cancellati e dieci voli sono stati dirottati oggi a causa di Storm Ali.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”