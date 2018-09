Düsseldorf si presenta a Palermo, 21 – 22 settembre 2018

Una due giorni di introduzione artistica alla città tedesca nell’ambito degli eventi di Manifesta 12

Palermo – Düsseldorf si presenta, a Palermo: venerdì 21 e sabato 22 settembre, nell’ambito della biennale d’arte contemporanea “Manifesta 12”, il capoluogo siciliano celebra la città tedesca, con la quale è gemellato dal 2015, offrendone uno spaccato tra arte contemporanea e interrogativi sociali.

Sabato, 22 settembre, il sindaco di Düsseldorf Thomas Geisel sarà presente alle ore 11.00 per un saluto ufficiale all’Haus del Kunst, Cantieri Culturali alla Zisa, dove è ospitata la mostra Katharina Sieverding: Am falschen Ort, dedicata all’artista Katharina Sieverding. La mostra (16 giugno – 4 novembre 2018) porta per la prima volta nella città siciliana 14 opere della celebre fotografa di origine ceca, che spaziano dal 1969 ad oggi. Sieverding, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf e di Joseph Beuys, si confronta da sempre con i temi quali l’identità, l’inclusione, lo spazio pubblico e le migrazioni – centrali anche all’interno di “Manifesta12”. Lavorando in maniera unica e originale con luce e colore, Sieverding porta il suo pubblico ad interrogarsi e a riflettere, in particolare sui conflitti politici e sociali.

Street art, off-culture ed espressione sub-urbana: il secondo progetto al centro delle due giornate unisce graffitismo e virtual reality presentando un luogo di Düsseldorf assurto a simbolo – la Worringer Platz. Nel 1994 nel capoluogo della Renania Settentrionale Vestfalia – avamposto, come Parigi, Londra e Amsterdam, della Street Art – vennero invitati ad esprimersi nei vasti spazi del sottopassaggio della Worringer Platz numerosi esponenti di questa avanguardia urbana, in molti luoghi all’epoca ancora in larga parte poco compresa e accettata. Il sottopassaggio venne poi, per questione di sicurezza, completamente chiuso – e lo è ancora. Oggi, grazie a uno straordinario lavoro di tecnologia, con gli occhiali VR si può virtualmente entrare, a 360 gradi e con la suggestione di suoni, luci e proiezioni, nei sotterranei della Worringer Platz, dove tutto è straordinariamente conservato, anno 1994. L’esperienza in virtual reality, presentata a gennaio in anteprima proprio a Düsseldorf, replica il 21 e 22 settembre a Palermo. “Questo lavoro unisce in maniera creativa e completa due punti di forza distintivi di Düsseldorf: da un lato i graffiti recuperati sono un simbolo di una vivace cultura alternativa, che ricopre un ruolo sempre più importante nella percezione culturale del capoluogo. Dall’altro questa realizzazione è un esempio dell’alto grado di digitalizzazione di Düsseldorf” ha commentato il sindaco della città, Thomas Geisel.

A Düsseldorf l’espressione artistica underground non si esaurisce, del resto, nel progetto di Worringer Platz. La Wehrhahn-Linie è un tratto della metropolitana della città che riguarda 3,4 chilometri e sei stazioni realizzate in forma artistica. Il progetto, costato 843,6 milioni di euro, ha coinvolto numerosi designer, architetti e artisti, ed è stato inaugurato nel 2016. Ogni giorno la Wehrhahn-Linie permette a migliaia di cittadini di Düsseldorf di immergersi in un mondo di forme, colori e astrazioni in un continuo di geometrie, che trovano in ogni stazione un’identità differente. La specificità della Wehrahn-Linie viene presentata a Palermo insieme al cortometraggio “Exile” della regista Sylvia Borges qui realizzato e incentrato sulla realtà dei migranti economici – un tema che si intreccia ad un leitmotiv di Manifesta 12, così come al lavoro di Katharina Sieverding. “Ho conosciuto personalmente molti di quelli che vengono definiti migranti economici, e ho constatato come sono essi siano lacerati emotivamente…osservo questa situazione da un punto di vista emotivo… È una realtà di cui tutti siamo informati, ma il fatto che ancora molti pensino che la fuga sia una scelta libera mostra che qui manca troppo spesso un approccio emotivo. Nessuno vorrebbe perdere la propria patria. Nessuno. Questo film vuole semplicemente mostrare una nuova prospettiva – una prospettiva umana “– così la regista Sylvia Borges sul proprio lavoro.

Altri due appuntamenti arricchiscono, infine, la due giorni palermitana di Düsseldorf: venerdì 21.09 verrà proiettato il film di Wim Wenders dedicato a un’icona artistica tedesca – Pina Bausch (Pina – balla, balla, altrimenti siamo perduti, ore 18.00 presso il Goethe Institut). Sabato 22.09 è prevista la presentazione “PPP Position Palermo Palermo” a cura del Museo Civico Landeshauptstadt Düsseldorf (vicino all’Haus der Kunst, ore 12.45).

“Düsseldorf si caratterizza attraverso il suo gusto per la sperimentazione ed un intenso confronto con l’arte contemporanea – e anche l’architettura e la forma complessiva della città traggono da ciò vantaggio. Tutto questo contribuisce a fare di Düsseldorf una metropoli aperta, giovane, connessa e dinamica” commenta Frank Schrader, General Manager di Düsseldorf Tourismus “La famosa Accademia di Belle Arti, i musei della città, le molte gallerie e i progetti artistici che qui prendono forma, fanno di Düsseldorf un centro di scambio e di espressione artistica che influenza anche la società. Ed è questa particolare dinamica della nostra città che speriamo di trasmettere a Palermo i prossimi 21 e 22 settembre”.

E per un assaggio anche concreto della realtà della città tedesca, durante la due giorni all’Haus der Kunst verranno serviti l’Altbier – la tipica birra del capoluogo – e piatti tipici della regione, il tutto allietato dalla musica del Jazz-Ensamble Düsseldorf con Peter Weiss e dai siciliani Good Falafel.

**

DÜSSELDORF SI PRESENTA

Programma

Venerdì, 21 settembre

Dalle ore 14.00, Cantieri Culturali alla Ziza

Mostra Katharina Sieverding: Am falschen Ort e proiezione di due filmati sulla Wehrahn-Linie

e proiezione di due filmati sulla Wehrahn-Linie Mostra Worringer Platz in simulazione 3D

Ore 18.00, Goethe Institut

Proiezione del Film: (Pina – balla, balla, altrimenti siamo perduti di Wim Wenders (103 min. in tedesco)

Dalle ore 20.30, Haus der Kunst

Concerto del Jazz-Ensamble Düsseldorf con Peter Weiss, a seguire Good Falafel

Wurstel e la birra Altbier di Düsseldorf

Sabato, 22 settembre

Ore 11.00, Haus der Kunst

Saluto ufficiale del sindaco di Düsseldorf Thomas Geisel

Dalle ore 12.00, Cantieri Culturali alla Ziza

Tour degli spazi con il curatore Michael Kortländer e presentazione delle due mostre dedicate a Düsseldorf Wehrahn-Linie e Worringer Platz

Ore 12.45, vicino all‘Haus der Kunst

PPP Position Palermo Palermo

A seguire rinfresco presso l’Haus der Kunst

Düsseldorf

Düsseldorf, capoluogo del Land Renania Settentrionale – Vestfalia, è una metropoli vibrante dal carattere cosmopolita, che da anni risulta ai primi posti nella classifica mondiale delle città con la più alta qualità della vita. Con 600.000 abitanti e settima città della Germania per popolazione, Düsseldorf accoglie ogni anno milioni di visitatori alla scoperta delle sue eccellenti proposte culturali, lo shopping nelle esclusive boutique della famosa Königsallee o nei quartieri emergenti di Flingern e Bilk, e la vita al tempo stesso dinamica e rilassata che si conduce lungo le rive del Reno, animate da ristoranti, locali e caffè. Città dalla storia millenaria, Düsseldorf rispecchia perfettamente lo stile di vita renano, un mix di operosità, internazionalità e joie de vivre ( www.duesseldorf-tourismus.de)

Com. Stam.