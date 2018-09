Discarica di Bellolampo in funzione l’impianto di compostaggio

Stamattina nella discarica di Bellolampo é entrato in funzione l’impianto di compostaggio, quindi l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico ( TMB) di fatto é tornato a pieno regime.

L‘attivazione dall’impianto di compostaggio per l’azienda Rap é per la Cittá rappresenta certamente un bene, non solo perché comporterà per le casse dell’azienda una risparmio di un milione di euro più i costi di trasporto, considerato che l’organico veniva portato in un impianto privato a Marsala, significa anche efficentare il servizio di raccolta differenziata ed aumentarne la percentuale.Inoltre, le ramaglie e i resti di potatura che produce il Settore Ville e Giardini, una parte di questi se non tutto potrà essere conferito nell’impianto di Bellolampo. Preso atto di questo importante primo passo positivo della gestione Norata, per rilanciare l’azienda Rap é necessario procedere spediti con altre azioni importanti ed oramai improcrastinabili: il piano industriale, la riorganizzazione interna e la rimodulazione del contratto di servizio. Massimo Giaconia Palermo2022

