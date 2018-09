CIMITERI. Accordo fra Comune e Camposanto di Santo Spirito. Orlando “Riduzione tempi di attesa e contrasto a speculazioni”

Su indicazione del Sindaco e dell’Assessore Gaspare Nicotri, gli uffici dell’Amministrazione comunale hanno avviato la predisposizione di un protocollo di intesa con la Fondazione Camposanto di Santo Spirito che permetterà di ridurre i tempi di attesa per la tumulazione dei defunti in città.

Contemporaneamente è stato dato al Coime l’incarico di eseguire all’interno del cimitero dei Rotoli dei lavori per l’allestimento di una camera mortuaria refrigerata che potrà accogliere 35 bare.

Obiettivo dell’accordo e dei lavori è quello di permettere ai cittadini che vogliono tumulare i propri defunti presso il cimitero di Santo Spirito di poter usufruire della camera mortuaria presso i Rotoli e, di contro, permettere la tumulazione a Santo Spirito anche per salme deposte in via transitoria presso altri cimiteri.

“Con questo accordo – afferma Orlando – riusciremo a ridurre considerevolmente i tempi di attesa per la tumulazione ed allo stesso tempo eviteremo che si inneschino inaccettabili speculazioni sul dolore e la sofferenza dei familiari dei defunti. Ancora una volta quindi, grazie al dialogo e alla collaborazione fra enti diversi, potremo riconoscere diritti e dignità per tutti.”

Com. Stam.