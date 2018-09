Veronafiere: I disegni dei bambini festeggiano i 120 anni di Fieracavalli

Fiera e scuole unite in un progetto didattico per avvicinare i bambini ai temi ambientali attraverso il mondo equestre

Verona – Anche i bambini saranno protagonisti della 120ª Fieracavalli, con iniziative ed eventi speciali in formato baby. Tra queste, “Disegna Fieracavalli”, il progetto creativo che raccoglie i disegni dedicati all’anniversario della più importante manifestazione sul settore equestre. I lavori degli artisti in erba possono già essere inviati alla mail info@fieracavalli.it o alla pagina Facebook della fiera (www.facebook.com/fieracavalli/). I migliori saranno pubblicati nell’area speciale sul sito web della rassegna.

Anche nei quattro giorni della fiera (Verona, 25-28 ottobre 2018) per i più piccoli è possibile continuare a esprimere con carta e colori le emozioni vissute, grazie al laboratorio “Creiamo CAITPR“.

Le due attività fanno parte del progetto didattico “La mia aula grande come il mondo del CAITPR”, patrocinato da Fieracavalli e con protagonisti l’istituto comprensivo Don Bosco di Padova, FISE Veneto, l’Università di Padova e l’associazione nazionale Attacchi CAITPR.

L’obiettivo è avvicinare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai temi ambientali attraverso il mondo dei cavalli, con particolare riferimento a quelli agricoli da tiro pesante (CAITPR): razza storica italiana, originaria del Veneto.

Il programma prevede workshop di approccio agli equidi, vere e proprie lezioni in sella, un corso base di attacchi e per finire la visita guidata in fiera a Verona.

Fieracavalli anche quest’anno si conferma a misura di bambino, con un intero padiglione dedicato ai cavalieri di domani con giochi, spettacoli e l’opportunità di montare a cavallo per la prima volta grazie al “battesimo della sella”, gestito da FISE-Federazione italiana sport equestri.

© Foto Veronafiere-ENNEVI

