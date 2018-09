Il Maestro Gabriele Ferro regala quattro trombe all’Orchestra del Teatro Massimo

Palermo. Il Maestro Gabriele Ferro ha dato oggi un’ulteriore prova dell’affetto che lo lega all’Orchestra del Teatro Massimo, regalando al Teatro Massimo quattro trombe prodotte dalla rinomata fabbrica tedesca Oberrauch.

Si tratta di quattro trombe in Do che vanno ad arricchire la dotazione di strumenti di proprietà della Fondazione e che contribuiranno a migliorare ulteriormente il suono dell’Orchestra. Le trombe verranno utilizzate già nel prossimo concerto della stagione 2018, il 28 settembre per la Messa in do minore di Mozart diretta da Fabio Biondi. I nuovi strumenti avranno poi particolare risalto in occasione del concerto del 31 ottobre, quando Michele Mariotti dirigerà la Quinta Sinfonia di Mahler.

Il sovrintendente Francesco Giambrone ricevendo il Maestro Ferro e la sezione delle trombe, destinataria del dono, ha espresso la sua gratitudine al Maestro per la generosità crescente che dimostra quotidianamente e per il contributo che continua a dare alla crescita dell’Orchestra. Anche il sindaco Leoluca Orlando, presidente della Fondazione, si è associato al ringraziamento per il Maestro Ferro.

Com. Stam.

Il-maestro-Ferro-con-la-sezione-delle-Trombe-dellOrchestra-il-sovrintendente-Giambrone-e-il-direttore-operativo-Elisabetta-Tesi