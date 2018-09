GranValentino Village, un’oasi di piacere nel cuore della Puglia

Se il rientro in città dopo le vacanze è stato più traumatico del previsto, lasciate che Bluserena metta al vostro servizio trent’anni di esperienza e promesse mantenute.

Concedetevi un ultimo capriccio e lasciatevi coccolare dal GranValentino Village, un’oasi di piacere a 4 stelle immersa nel verde dell’Area Naturale Protetta di Stornara in Puglia­, all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi e servizi, è costituito da vari edifici di due o anche tre piani ed è la scelta migliore per il divertimento di grandi e piccini. A parlarcene è Silvio Maresca, Amministratore di Bluserena SpA:

Ci parli della struttura: quando è nata e com’è nata l’idea?

“La consolidata esperienza di Bluserena nei Villaggi 4 Stelle unita alla capacità organizzativa e al know how delle altre società del Gruppo nella progettazione e realizzazione di strutture alberghiere, ci ha convinti a realizzare il progetto Ethra Reserve e ad entrare di conseguenza nel mercato delle vacanze 5 stelle. Dopo oltre un anno di progettazione e lavori che hanno generato un investimento di tredici milioni di euro, a maggio 2018 abbiamo inaugurato Ethra Reserve. Un complesso profondamente rinnovato, immerso nella riserva biogenetica di Stornara con due hotel 5 stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso SPA, l’Alborèa Ecolodge Resort ed un grande Villaggio 4 Stelle, il GranValentino Village, per un totale di 790 camere. Il complesso comprende inoltre una straordinaria Thalasso SPA di 3500 mq, tra le più grandi del Mediterraneo, e un Centro Congressi, l’Ethra Congress Center, che può ospitare riunioni in sale di diversa capienza fino a una plenaria da 600 posti.”

Che tipo di clientela arriva da voi e da dove?

“Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort , offrono un’esperienza di accoglienza e benessere esclusivi, ambienti di grande atmosfera e suggestione, una raffinata e variegata proposta di ristorazione ad una clientela italiana ed estera – in prevalenza coppie – che cerca una location esclusiva per le proprie vacanza o anche per un week-end. Il 4 stelle GranValentino Village si rivolge invece ad un target famiglia con un’offerta ricchissima di servizi per adulti e bambini, una lunghissima spiaggia riservata con mare che digrada dolcemente, varie e stuzzicanti proposte ristorative e 550 camere perfettamente integrate nel grande parco naturale con un’equipe di animazione formata secondo gli apprezzati standard Bluserena.”

A proposito di ristoranti, nella vostra struttura che cibo servite?

“I sapori della cucina tradizionale pugliese qui si sposano ai profumi e agli aromi del luogo. La cucina internazionale ne trae ispirazione e si arricchisce. Il servizio spazia da buffet con show cooking, menu à la carte, anche con grill e pescato, al servizio al tavolo. Offriamo 8 ristoranti per un totale di 2.900 posti a sedere, di cui un ristorante gourmet, due in spiaggia e un grill/pizzeria, oltre a spazi all’aperto e a bordo piscina.”

Qual è il periodo migliore dell’anno per alloggiare nella vostra struttura?

“La stagione di apertura va da maggio a ottobre, inizio e fine stagione si prestano per vacanze riposanti ed escursioni nelle molte località di interesse culturale e paesaggistico, da Matera ad Alberobello, dal Salento alla Valle d’Itria. I mesi di luglio e agosto sono ideali per godersi la splendida spiaggia di bianche dune, lunga 5 chilometri, che declinano dolcemente nelle trasparenti acque del Mar Ionio.”

Internet è una fonte inesauribile di pubblicità: come vi distinguete dalla massa? Qual è il vostro cavallo di battaglia?

“Il web marketing è un cardine della strategia di comunicazione di Bluserena, indispensabile in primis porsi all’ascolto dei clienti attraverso i social per capire gusti e trend del mercato. Dal 2012, grazie ad oltre 12.000 recensioni degli ospiti dal giudizio eccellente e molto buono, i villaggi di Bluserena hanno ottenuto 42 Certificati di Eccellenza e 11 Traveller’s Choice da Trip Advisor.”

Investire in Italia oggi è sempre più utopia: crede che la forza della sua struttura stia semplicemente nell’aver scelto il momento giusto o perché ha una marcia in più rispetto ad altre attività che operano nel medesimo settore?

“Il know how nella costruzione di strutture alberghiere e le riconosciute eccellenze gestionali e organizzative, hanno consentito a Bluserena di modellare ogni villaggio fin dalla fase di progettazione, di garantire al cliente un prodotto omogeneo e riconoscibile, contribuendo al consolidamento di un brand dalla forte identità.”

Un ottimo motivo per scegliere la sua struttura è… ?

“Immergersi in un’oasi di 78 ettari ricca di biodiversità, culla di eccellenze gastronomiche e strategicamente posizionata. Il risultato è Etrha Reserve, una proposta unica di vacanza in Puglia, un’offerta olistica che punta sull’esperienza di lusso eco-sostenibile, su un turismo attento al territorio, sull’integrazione architettonica, con rispetto e valorizzazione dell’ambiente circostante.”

Relax, divertimento e comfort, un cocktail irresistibile per una vacanza che non mancherà di far sentire a proprio agio adulti e bambini. What else?