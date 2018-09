Girgenti Acque: Sciacca – Ordinanza Sindacale n° 60 del 19.09.2018

Girgenti Acque S.p.A. comunica che il Sindaco del Comune di Sciacca ha emesso l’Ordinanza Sindacale n° 60, del 19/09/2018, con la quale dispone il divieto dell’uso, per scopi potabili, dell’acqua erogata nelle zone di C/da Tabasi, Viale Siena, Via Pompei, Via A. Miraglia comprese le traverse ad essa collegate e Contrada Carbone.

Si assicura, altresì, che gli operatori ed i tecnici dell’Azienda stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause dello sforamento dei parametri dell’acqua e per pervenire ad una rapida risoluzione della stessa, predisponendo le attività di ripristino dei parametri microbiologici dell’acqua, che una volta ristabiliti, saranno resi noti agli Enti preposti al fine di revocare l’Ordinanza N° 60 del 19/09/2018.

Aragona Li ­­­ 19/09/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.