Figuccia bacchetta l’Anas: “mai più nuove Genova”

“I recenti fatti di cronaca e i disastri ad essi connessi, impongono ancor più alle istituzioni regionali, il dovere di avviare un piano di un monitoraggio su ponti, viadotti e gallerie di strade statali e provinciali della Regione – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – la gestione della rete Anas in tutta Italia, non solo è stata insoddisfacente, ma in alcune tratte la si può definire “indecente” basti pensare al pessimo stato di manutenzione delle autostrade siciliane come l’autostrada A19 PA-CT, con il crollo nell’aprile 2015 delle pile 18,19 e 20 del viadotto Himera o come la Statale 121, con il cedimento nel 2014 del viadotto in località Scorciavacche.

Strade “colabrodo” al centro di numerose inchieste giornalistiche e procedimenti giudiziari che ne hanno evidenziato problematiche: buche, dissesto, scarsa sicurezza e criticità sotto il profilo della gestione”. Uno scenario preoccupante innanzi al quale lo stesso Codacons annuncia battaglia. “L’utenza, nella sua stragrande maggioranza – dice il parlamentare – risulta contraria all’affidamento di nuove tratte autostradali ad Anas e promette ricorsi nelle sedi opportune contro qualsiasi provvedimento del Governo regionale che andrà in tale direzione, bloccandone l’iter amministrativo. Per queste ragioni, nel pomeriggio, ho presentato un’interrogazione al governo regionale chiedendo lumi circa l’intenzione di affidare ad Anas alcune tratte autostradali ed eventualmente per conoscere quali siano le opere interessate. Non possiamo permetterci – conclude – di assistere a nuove Genova per la quale, nelle more degli accertamenti della magistratura, ancora oggi, siamo costretti a piangere le perdite, figlie di gravi negligenze”.

Com. Stam. Ric. Pubbl.